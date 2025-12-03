В Хабаровске открылось новое семейное пространство «Зеркало»

Новый центр для семей с детьми «Зеркало» появился на улице Серышева в Хабаровске, сообщили в краевом министерстве социальной защиты. Поддержку родителям оказывают по нацпроекту «Семья».
«Проект “Зеркало” — это не просто пространство, это место, где семьи могут находить поддержку, взаимодействовать и учиться друг у друга. Посещать его могут как молодые пары, так и будущие родители, семьи с детьми, семьи в кризисной ситуации. В этом пространстве начнет работу Родительская гостиная, где будут проводиться встречи семей участников специальной военной операции в целях решения возникающих проблем. Необходимая помощь будет оказываться психологами, педагогами, социальными работниками», — отметил вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников.
В центре организуют обучающие программы, семейные тренинги, культурные события и другие. С посетителями будут заниматься профессиональные психологи, педагоги и социальные работники.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.