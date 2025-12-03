В Хабаровске открылось новое семейное пространство «Зеркало»

«Проект “Зеркало” — это не просто пространство, это место, где семьи могут находить поддержку, взаимодействовать и учиться друг у друга. Посещать его могут как молодые пары, так и будущие родители, семьи с детьми, семьи в кризисной ситуации. В этом пространстве начнет работу Родительская гостиная, где будут проводиться встречи семей участников специальной военной операции в целях решения возникающих проблем. Необходимая помощь будет оказываться психологами, педагогами, социальными работниками», — отметил вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников.