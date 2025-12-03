Академик Михаил Пирадов: технологии могут повысить продуктивность мозга на 20%

— Есть одна притча. Земляне, бороздя космос, приземлились на планете, где жили почти такие же люди. Они встретили двадцать мужчин — все как на подбор красавцы, физически идеальны, интеллектуально блестящи. В разговоре выяснилось, что они умеют сами себя клонировать. Тогда земляне спросили: если вы можете клонировать себя, почему ваши женщины хоть и симпатичны, но у одной слегка прихрамывает нога, у другой легкое заикание, у третьей немного косят глаза, у четвертой картавит речь и так далее? Вам же ничто не мешает сделать их идеальными. Мужчины пожали плечами и ответили: «Мы любим их за их недостатки». Если бы все были одинаковы, это было бы не так интересно.