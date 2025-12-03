Академик Пирадов назвал несколько естественных способов для развития мозга

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Заучивание стихов, изучение иностранных языков и письмо левой рукой (для правшей) являются естественными техниками развития умственной, мозговой деятельности, сказал в интервью ТАСС вице-президент Российской академии наук, директор ФГБНУ «Российский центр неврологии и нейронаук» академик Михаил Пирадов.
«Есть целый ряд техник, которые резко “встряхивают” мозг. Один из простых примеров для правшей — учиться писать левой рукой. Это очень мощная нагрузка на мозг, заставляющая его перестраивать связи. Мы на 90% воспринимаем мир с помощью зрения. Если его выключить, другие каналы начинают развиваться. Но в бытовом, безопасном варианте элементы сенсорной депривации тоже могут быть полезны: например, ходить по привычной квартире с повязкой на глазах, аккуратно, не подвергая себя риску травмы. Это тоже стимулирует мозг», — сказал он.
В то же время Пирадов призвал осторожно относиться к экстремальным практикам индийских йогов.
«В йоге, например, есть практика длительного пребывания в полной темноте и тишине: человека помещают в узкое пространство без света, с минимальными условиями для выживания, и некоторые проводят там месяцы и годы. У них невероятно обостряются слух, обоняние, тактильная чувствительность. К подобным экстремальным практикам я бы призывал относиться осторожно. История с фильмом “Индийские йоги — кто они?” показала, к чему приводит неконтролируемое подражание: люди без подготовки начинали вставать на голову и получали инсульты», — сказал он.
Также, по словам собеседника агентства, классическими способами развития мозга являются заучивание стихов наизусть, изучение иностранных языков, освоение новых навыков.
«Все это вызывает “встряску”, заставляет мозг формировать новые связи и тем самым поддерживает его работоспособность», — сказал академик Пирадов.