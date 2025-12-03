Академик Пирадов назвал несколько естественных способов для развития мозга

«Есть целый ряд техник, которые резко “встряхивают” мозг. Один из простых примеров для правшей — учиться писать левой рукой. Это очень мощная нагрузка на мозг, заставляющая его перестраивать связи. Мы на 90% воспринимаем мир с помощью зрения. Если его выключить, другие каналы начинают развиваться. Но в бытовом, безопасном варианте элементы сенсорной депривации тоже могут быть полезны: например, ходить по привычной квартире с повязкой на глазах, аккуратно, не подвергая себя риску травмы. Это тоже стимулирует мозг», — сказал он.