Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Академик Пирадов назвал несколько естественных способов для развития мозга

Классическими способами являются заучивание стихов наизусть, изучение иностранных языков, освоение новых навыков, отметил вице-президент Российской академии наук.

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Заучивание стихов, изучение иностранных языков и письмо левой рукой (для правшей) являются естественными техниками развития умственной, мозговой деятельности, сказал в интервью ТАСС вице-президент Российской академии наук, директор ФГБНУ «Российский центр неврологии и нейронаук» академик Михаил Пирадов.

«Есть целый ряд техник, которые резко “встряхивают” мозг. Один из простых примеров для правшей — учиться писать левой рукой. Это очень мощная нагрузка на мозг, заставляющая его перестраивать связи. Мы на 90% воспринимаем мир с помощью зрения. Если его выключить, другие каналы начинают развиваться. Но в бытовом, безопасном варианте элементы сенсорной депривации тоже могут быть полезны: например, ходить по привычной квартире с повязкой на глазах, аккуратно, не подвергая себя риску травмы. Это тоже стимулирует мозг», — сказал он.

В то же время Пирадов призвал осторожно относиться к экстремальным практикам индийских йогов.

«В йоге, например, есть практика длительного пребывания в полной темноте и тишине: человека помещают в узкое пространство без света, с минимальными условиями для выживания, и некоторые проводят там месяцы и годы. У них невероятно обостряются слух, обоняние, тактильная чувствительность. К подобным экстремальным практикам я бы призывал относиться осторожно. История с фильмом “Индийские йоги — кто они?” показала, к чему приводит неконтролируемое подражание: люди без подготовки начинали вставать на голову и получали инсульты», — сказал он.

Также, по словам собеседника агентства, классическими способами развития мозга являются заучивание стихов наизусть, изучение иностранных языков, освоение новых навыков.

«Все это вызывает “встряску”, заставляет мозг формировать новые связи и тем самым поддерживает его работоспособность», — сказал академик Пирадов.