Участники акции «БумБатл» сдали на переработку 62 тысячи тонн макулатуры

«Осень — время активного сбора макулатуры, и приятно видеть, как наши участники с энтузиазмом включаются в “БумБатл”, заботясь о будущем планеты. Ответственность каждого из нас — сохранить природу для будущих поколений. Забота об экологии — это не только долг, но и проявление любви к своей стране. Только вместе мы можем построить безопасное и чистое будущее», — отметил председатель совета движения «Экосистема» Андрей Руднев.