Участники акции «БумБатл» сдали на переработку 62 тысячи тонн макулатуры

Участие в осеннем сезоне акции «БумБатл» приняли 1,7 млн человек, которые собрали и сдали на переработку 62 тыс. тонн макулатуры. Мероприятие проходит при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
«Осень — время активного сбора макулатуры, и приятно видеть, как наши участники с энтузиазмом включаются в “БумБатл”, заботясь о будущем планеты. Ответственность каждого из нас — сохранить природу для будущих поколений. Забота об экологии — это не только долг, но и проявление любви к своей стране. Только вместе мы можем построить безопасное и чистое будущее», — отметил председатель совета движения «Экосистема» Андрей Руднев.
Подведены итоги осеннего сезона в личном и семейном зачетах. На первое место с результатом 8,8 тонны макулатуры вышла семья Резепкиных из Оренбургской области. На втором месте — семья Матвея Кашубы из Амурской области, и на третьем — семья Тетюхиных из Краснодарского края.
Итоги командного и регионального зачетов подведут в марте 2026 года. Согласно промежуточным результатам, по объемам сданного вторсырья среди регионов лидируют Москва в категории «Крупные регионы и мегаполисы», Башкирия в категории «Крупные регионы», Удмуртия в категории «Средние регионы» и Сахалинская область в категории «Малые регионы». В «Арктическом рейтинге» с большим отрывом лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ.
Напомним, 1 декабря стартовал зимний сезон акции «БумБатл», который продлится до 28 февраля 2026 года. Участников ждут новые конкурсы, мероприятия и подарки от партнеров проекта.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.