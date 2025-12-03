В Крыму завершают ремонт участка дороги до села Перекоп

На отрезке протяженностью 1,6 км уже укрепили основание проезжей части методом холодной регенерации и уложили на ней новый асфальт. Еще там установили бордюр и обустроили тротуары. Сейчас подрядчик приводит в порядок съезды с основной дороги на прилегающие территории.