В Крыму завершают ремонт участка дороги до села Перекоп

Основание проезжей части укрепили методом холодной регенерации.

Специалисты завершают ремонт участка автодороги граница с Херсонской областью — Армянск до села Перекоп в Республике Крым, сообщили в министерстве транспорта региона. Работы проводят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На отрезке протяженностью 1,6 км уже укрепили основание проезжей части методом холодной регенерации и уложили на ней новый асфальт. Еще там установили бордюр и обустроили тротуары. Сейчас подрядчик приводит в порядок съезды с основной дороги на прилегающие территории.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.