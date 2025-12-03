Разработана универсальная платформа для создания одноатомных катализаторов

Для проверки работы этого подхода ученые использовали его для создания катализатора на базе кобальта, способного превращать смесь из угарного газа и водорода в жидкие углеводороды. Эти опыты показали, что катализатор захватил и заставил вступить в реакции около 90% молекул угарного газа и затем полностью высвободил их, что позволяет использовать его очень долгое время без переработки. В перспективе, это позволит создавать очень эффективные, дешевые и долговечные одноатомные катализаторы, подытожили ученые.