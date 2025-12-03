Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области резко похолодает: синоптики обещают до −20 градусов и метели

С 4 по 6 декабря на территории региона ожидаются снегопады, сильный ветер и гололедица.

Источник: Комсомольская правда

Согласно прогнозу Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на Омскую область в ближайшие двое суток обрушатся морозы.

Уже 4 декабря ночью температура воздуха составит от минус 1 до минус 6 градусов, а при прояснении опустится до минус 13 градусов. Днем будет от 0 до минус 5 градусов. Ожидается небольшой снег и ветер 8 13 метров в секунду.

В пятницу, 5 декабря, похолодание усилится: ночью — от минус 3 до минус 8 градусов, при ясной погоде — до минус 15 градусов. Днем столбики термометров покажут от минус 3 до минус 8 градусов, местами — до минус 15 градусов. В отдельных районах прогнозируются метели, на дорогах — снежные заносы и гололедица. Ветер усилится до 7 — 12 метров в секунду, порывы достигнут 15−18 метров в секунду.

В субботу, 6 декабря, ночью температура опустится до минус 8 — минус 13 градусов, а при прояснении — до минус 20 градусов. Днем будет от минус 3 до минус 8 градусов. Синоптики обещают снег и ветер 7−12 метров в секунду.

Жителям рекомендуют быть осторожными на дорогах и ограничить выход на улицу без необходимости.

Ранее мы писали, что в конце ноября на водоемах Омской области погибли два человека.