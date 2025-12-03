В Омской области резко похолодает: синоптики обещают до −20 градусов и метели

Согласно прогнозу Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на Омскую область в ближайшие двое суток обрушатся морозы.
Уже 4 декабря ночью температура воздуха составит от минус 1 до минус 6 градусов, а при прояснении опустится до минус 13 градусов. Днем будет от 0 до минус 5 градусов. Ожидается небольшой снег и ветер 8 13 метров в секунду.
В пятницу, 5 декабря, похолодание усилится: ночью — от минус 3 до минус 8 градусов, при ясной погоде — до минус 15 градусов. Днем столбики термометров покажут от минус 3 до минус 8 градусов, местами — до минус 15 градусов. В отдельных районах прогнозируются метели, на дорогах — снежные заносы и гололедица. Ветер усилится до 7 — 12 метров в секунду, порывы достигнут 15−18 метров в секунду.
В субботу, 6 декабря, ночью температура опустится до минус 8 — минус 13 градусов, а при прояснении — до минус 20 градусов. Днем будет от минус 3 до минус 8 градусов. Синоптики обещают снег и ветер 7−12 метров в секунду.
Жителям рекомендуют быть осторожными на дорогах и ограничить выход на улицу без необходимости.
