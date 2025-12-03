В Омской области резко похолодает: синоптики обещают до −20 градусов и метели

В пятницу, 5 декабря, похолодание усилится: ночью — от минус 3 до минус 8 градусов, при ясной погоде — до минус 15 градусов. Днем столбики термометров покажут от минус 3 до минус 8 градусов, местами — до минус 15 градусов. В отдельных районах прогнозируются метели, на дорогах — снежные заносы и гололедица. Ветер усилится до 7 — 12 метров в секунду, порывы достигнут 15−18 метров в секунду.