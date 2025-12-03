274 гектара леса вырубят в Воронежской области

Обследовали Павловское, Новохоперское, Новоусманское, Давыдовское и Семилукское лесничества. По итогам осмотра, лес ждет «лечение». Помимо сплошной вырубки, еще на 890 гектарах проведут выборочную. Это значит, что будут убирать только больные и ослабленные деревья, чтобы спасти здоровый лес. А с 35-ти гектаров просто уберут весь мусор и негодную древесину.