274 гектара леса вырубят в Воронежской области

За текущий год воронежские лесопатологи осмотрели 1200 гектаров поврежденных участков в пяти лесничествах области. Специалисты определяли, какие деревья нужно срочно спасать и вырубать. Оказалось, что 274 гектара леса погибло, поэтому деревья на этом участке придется убрать совсем. Информацией поделились в региональном министерстве лесного хозяйства 2 декабря.
Обследовали Павловское, Новохоперское, Новоусманское, Давыдовское и Семилукское лесничества. По итогам осмотра, лес ждет «лечение». Помимо сплошной вырубки, еще на 890 гектарах проведут выборочную. Это значит, что будут убирать только больные и ослабленные деревья, чтобы спасти здоровый лес. А с 35-ти гектаров просто уберут весь мусор и негодную древесину.
Аркадий Крылов, начальник отдела защиты лесов, объяснил, что главные враги воронежского леса — корневая губка (грибок, который разрушает корни) и ясеневая изумрудная златка (жук-вредитель). А также на ухудшение здоровья деревьев влияют последствия лесных пожаров прошлых лет.
Все участки, где вырубят лес, по закону должны передать для посадки новых деревьев.