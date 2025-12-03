Ричмонд
На Уктусе закрыли на карантин школу № 300

В Екатеринбурге закрыли на карантин школу № 300.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге закрыли на карантин школу № 300 «Перспектива» на улице Рощинской. Об этом сообщил telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии.

— Вся школа ушла на карантин с дистанционным обучением с 4 декабря до 8 декабря 2025 года, — отметил telegram-канал.

25 ноября в Екатеринбурге из-за вспышки ОРВИ на неделю закрывали школу № 181. На дистанционное обучение ушли ученики с 1 по 11-й класс.

Напомним, что в Свердловской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ. На этой неделе в регионе зарегистрировали более 38 тысяч случаев заболевания, из них 19 тысяч — в Екатеринбурге. Это на 21,7% больше, чем на прошлой неделе. Две трети заболевших — дети.

Также в Свердловской области вакцинацию от гриппа прошли больше половины местных жителей — 2,1 миллиона человек.