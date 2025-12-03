На Уктусе закрыли на карантин школу № 300

Напомним, что в Свердловской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ. На этой неделе в регионе зарегистрировали более 38 тысяч случаев заболевания, из них 19 тысяч — в Екатеринбурге. Это на 21,7% больше, чем на прошлой неделе. Две трети заболевших — дети.