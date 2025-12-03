Награжденная орденом воронежская семья воспитывает семерых детей

«Супруги Посикунов Евгений Яковлевич и Посикунова Валентина Витальевна состоят в законном браке 37 лет, имеют семерых совершеннолетний детей… В школьные годы дети учились на “отлично” и “хорошо”, получали множество похвальных листов, дипломов, грамот, благодарностей, благодарственных писем, сертификатов, посещали художественные кружки, спортивные секции. За всеми этими наградами стоит огромный родительский труд», — сообщили в областном правительстве.
Власти рассказали, что Евгений и Валентина Посикуновы сами из многодетных семей, и самое дорогое в их семье — дети. Они вкладывают все свои ресурсы — физические, духовные, финансовые — в гармоничное развитие своих детей.
«Каждый ребёнок в этой семье — личность, с рождения родители закладывают в них хорошие и добрые качества настоящего человека, трудолюбие, надлежащим образом заботятся о детях. Семья Посикуновых ведет здоровый образ жизни, обеспечивает надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, является социально ответственной семьей», — добавили в правительстве.
Старшая дочь Ольга окончила школу и Бутурлиновский механико-технологический колледж, получив специальность «юрист». Сейчас работает начальником цеха в «Корпорация ГРИН». Младший сын Максим окончил школу в 2022 году, сейчас является студентом Промышленно-экономического колледжа, учится на автомеханика.
«Семья Посикуновых очень дружная, является примером для многих многодетных семей села, занимают активную жизненную позицию, становились героем газетных публикаций. В семье господствует демократический стиль воспитания, родители личным примером стремятся повышать авторитет семьи в обществе, формируют с малых лет чувство ответственности за крепость семейных устоев», — отметили власти.