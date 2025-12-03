В Кыштыме Челябинской области благоустроят набережную

«Сейчас и погода нам в этом помогает, работы идут ритмично. Вынужденная отсрочка работ по берегоукреплению связана с корректировкой проекта, предусматривающего использование вместо винтовых свай забивные. Еще одна серьезная проблема заключается в большом количестве инженерных сетей, проходящих через реку и связывающих части города. Пришлось перекладывать их и заменять изношенные участки», — отметил глава Кыштымского городского округа Алексей Заикин.