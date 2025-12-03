В Кыштыме Челябинской области благоустроят набережную

Набережную в центре Кыштыма Челябинской области благоустроят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Кыштымского городского округа.
Специалисты занимаются берегоукреплением будущей общественной территории. Для этого там устанавливают свайный фундамент, который позволит компенсировать нагрузки от транспортного моста и предотвратить сползание набережной. Усилят конструкцию бетоном, а затем мастера выполнят облицовку камнем.
«Сейчас и погода нам в этом помогает, работы идут ритмично. Вынужденная отсрочка работ по берегоукреплению связана с корректировкой проекта, предусматривающего использование вместо винтовых свай забивные. Еще одна серьезная проблема заключается в большом количестве инженерных сетей, проходящих через реку и связывающих части города. Пришлось перекладывать их и заменять изношенные участки», — отметил глава Кыштымского городского округа Алексей Заикин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.