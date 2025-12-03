Ричмонд
Академик Пирадов: генетическое отличие гения от таланта остается загадкой

По словам вице-президента Российской академии наук отметил, что пока нет генетических исследований такого уровня.

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Ученые пока не могут понять, чем гениальный человек отличается от способного на генетическом уровне, сказал в интервью ТАСС вице-президент Российской академии наук, директор ФГБНУ «Российский центр неврологии и нейронаук» академик Михаил Пирадов.

«Что касается гениальности: пока у нас нет генетических исследований такого уровня, чтобы однозначно сказать, чем гений отличается от таланта, а талант — от просто способного человека. Существует иерархия: способные, одаренные, талантливые, гениальные — но где проходят границы, трудно сказать», — сказал он.

Академик Пирадов напомнил, что в начале XX века Нобелевские премии давались за открытия совсем иного масштаба, чем во многих случаях сегодня. «Открытие структуры ДНК, теория относительности, рентгеновское излучение, сверхпроводимость — это базовые вехи. Сегодня для многих открытий, помимо озарения, нужны еще и крайне сложные технологии, приборы, установки. Но это нисколько не умаляет заслуг нобелевских лауреатов XXI века», — сказал он.

