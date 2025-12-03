Глава ФСИН назвал рискованной идею организации колоний для террористов

«Если проанализировать сегодняшнюю историю, идеи образования колоний для отдельного содержания террористов и экстремистов существуют и сегодня. Рассматривая их, наряду с нормативными предписаниями, препятствующими их образованию, видим в этом значительные риски — риски объединения, единения и концентрации в одном месте таких лиц», — сказал Гостев на открытии выставки «200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего».