Разработан уникальный дрон-помощник для водолазов

Дрон представляет собой автономный надводный робот с двумя движителями, оснащенный электронным модулем навигации, антеннами радиосвязи, гидроакустической системой, аккумуляторным блоком, контроллерами, датчиками и светосистемой для подсветки под и над водой. В отличие от традиционных методов сопровождения, где требуется группа людей для отслеживания водолаза по буйкам, поддержания радиосвязи и визуального контроля, новое устройство работает автономно — без тросов и кабелей, не мешая подводным операциям.