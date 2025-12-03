Четверть омских предприятий сталкиваются с проблемой «тихого увольнения»

В свою очередь сотрудники омских компаний назвали основные причины «тихого увольнения»: эмоциональное истощение (52% голосов респондентов) и отсутствие карьерных перспектив (50%). Еще 17% пытаются подобным поведением добиться повышения зарплаты или получения премии. А 11% опрошенных считают, что к «тихому увольнению» приводит уверенность в легком поиске новой работы. При этом 9% уверены, что винить следует их непосредственное руководство, которое не сумело организовать бизнес-процессы.