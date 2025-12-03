Четверть омских предприятий сталкиваются с проблемой «тихого увольнения»

В Омске с «тихим увольнением» — ситуации, когда работники выполняют только обязанности в рамках трудового договора — сталкивались 26% компаний. Цифра появилась в результате опроса, проведенного аналитиками компании SuperJob.
Основной реакцией омских работодателей на «тихое увольнение» является попытка наладить с сотрудником диалог: об этом заявили 74% опрошенных. Еще 30% опрошенных предлагали сотрудникам поменять задачи или даже перейти на другую должность. Нередки и более жесткие меры: 21% работодателей прекращают выплату бонусов и премий, 10% закрывают доступ к бесплатному обучению, 9% нанимателей на «тихое увольнение» отвечают увольнением реальным.
В свою очередь сотрудники омских компаний назвали основные причины «тихого увольнения»: эмоциональное истощение (52% голосов респондентов) и отсутствие карьерных перспектив (50%). Еще 17% пытаются подобным поведением добиться повышения зарплаты или получения премии. А 11% опрошенных считают, что к «тихому увольнению» приводит уверенность в легком поиске новой работы. При этом 9% уверены, что винить следует их непосредственное руководство, которое не сумело организовать бизнес-процессы.
Омские женщины чаще мужчин видят причину в выгорании (55 и 50% соответственно), а омская молодежь до 35 лет ссылается на усталость чаще тех, кто старше (60%).