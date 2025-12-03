Голикова назвала волонтерское движение в России примером для других стран

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Волонтерское движение, созданное в России, стало примером для зарубежных стран, люди мыслят категориями милосердия и взаимопомощи, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«То, что мы по сути объединяем весь мир, то, что с точки зрения развития волонтерства и добровольчества к нам едут и берут с нас пример, и привозят свои лучшие примеры — это абсолютно подтвержденная и абсолютная знаковая история, история нашей страны», — сказала зампред правительства журналистам в Национальном центре «Россия», где проходит международный форум «Мы вместе».
Голикова добавила, что данный процесс продолжается, несмотря на санкции.
«Люди мыслят по-другому, люди мыслят категориями милосердия, взаимопомощи, спасения, и это самое главное, ради чего существует наше добровольчество», — заключила вице-премьер.
Международный форум гражданского участия «Мы вместе» — ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнерства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям.
Международная премия «Мы вместе» — флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований.
Идею международного проекта на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтеры общероссийской акции «Мы вместе». Путин поддержал идею, и она вошла в список поручений президента Российской Федерации от 23 июля 2020 года.