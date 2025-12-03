Голикова назвала волонтерское движение в России примером для других стран

«То, что мы по сути объединяем весь мир, то, что с точки зрения развития волонтерства и добровольчества к нам едут и берут с нас пример, и привозят свои лучшие примеры — это абсолютно подтвержденная и абсолютная знаковая история, история нашей страны», — сказала зампред правительства журналистам в Национальном центре «Россия», где проходит международный форум «Мы вместе».