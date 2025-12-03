Верховный суд истребовал в кассации материалы по делу о квартире Долиной

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Верховный суд истребовал материалы дела об оспаривании сделки с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщила РИА Новости адвокат покупательницы Полины Лурье.
«Верховный суд истребовал в кассации дело», — сказала адвокат Светлана Свириденко.
По словам собеседницы, это может означать, что судья Верховного суда усмотрела нарушение в решении нижестоящих инстанций. Истребовав дело, судья более детально изучит его, прежде чем выносить на рассмотрение судебной коллегии Верховного суда. В итоге это может привести к пересмотру дела.
Накануне Верховный суд зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих судов, которые отказались признать сделку купли-продажи недействительной.
В конце марта 2025 года суд удовлетворил исковые требования певицы к Лурье. Долина заявила, что решила выставить жилье на продажу под влиянием мошенников. Право собственности покупательницы на спорное имущество прекратили и признали его за артисткой.
Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья: участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать квартиру, называя себя жертвами аферистов. На практике суды часто встают на сторону продавца, признавая сделку недействительной. Покупатель в итоге остается без денег и жилья.
В Госдуме обсуждают несколько вариантов решений для противодействия «схеме Долиной». Одно из них — ввод периода охлаждения для операций с недвижимостью на семь дней.
Телефонные мошенники «обрабатывали» Долину с апреля по июль 2024 года. Под предлогом сохранения денег они уговорили ее перевести личные сбережения на якобы безопасные счета и передать средства от продажи квартиры курьеру. В конце ноября четырех фигурантов приговорили к срокам от четырех до семи лет лишения свободы.
Предполагаемую пособницу злоумышленников, 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову задержали, она находится в СИЗО. Вместе с ней на скамье подсудимых оказались еще трое фигурантов. Как установило следствие, певице нанесли ущерб на более чем 300 миллионов рублей.