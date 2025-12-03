Верховный суд истребовал в кассации материалы по делу о квартире Долиной

Телефонные мошенники «обрабатывали» Долину с апреля по июль 2024 года. Под предлогом сохранения денег они уговорили ее перевести личные сбережения на якобы безопасные счета и передать средства от продажи квартиры курьеру. В конце ноября четырех фигурантов приговорили к срокам от четырех до семи лет лишения свободы.