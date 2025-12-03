В поселке Торбеево Республики Мордовии обновят районную библиотеку

Торбеевскую районную библиотеку Республики Мордовии отремонтируют при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры, национальной политики и архивного дела региона.
Специалисты уже провели все демонтажные работы, обновили окна, утеплили потолки и выполнили стяжку полов. В планах заменить систему отопления и электропроводку, а также привести в порядок фасад здания. Завершить капитальный ремонт намерены в 2026 году.
В учреждении проводят различные культурно-просветительские мероприятия для семей с детьми, молодежи и старшего поколения. Читателями библиотеки являются свыше 9 тыс. человек, а ее книжный фонд составляет более 33 тыс. изданий.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.