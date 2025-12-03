В Нижегородской области начали работу 2 новых фельдшерско-акушерских пункта

Два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) открылись в поселке Красный Луч и селе Новоникольское Варнавинского округа Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Учреждения возвели при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Модульные здания оборудованы всем необходимым для оказания полноценной первичной медико-санитарной помощи. Там пациенты могут пройти обследования, сделать электрокардиограмму, сдать лабораторные анализы и получить консультацию специалиста. Каждый ФАП оснащен компьютером, подключенным к Единой цифровой платформе. Это позволяет оперативно получать результаты исследований и заключения врачей из Варнавинской центральной районной больницы.
В медучреждении поселка Красный Луч будут обслуживать более 130 человек, а в селе Новоникольское — более 140 посетителей. Также за каждым ФАПом закреплен автомобиль «Службы здоровья».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.