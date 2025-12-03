Госдума отклонила законопроект об увеличении отчислений букмекеров

Комитет также обратил внимание, что положения законопроекта не соответствуют поручению президента РФ о поэтапном увеличении размера соответствующих целевых отчислений от азартных игр, уплачиваемых букмекерскими конторами, с 1 января 2026 года с 2% до 2,25%, а с 1 января 2028 года — до 2,5% от выручки.