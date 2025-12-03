В подмосковном Воскресенске открыли обновленную библиотеку имени Инны Гофф

Центральную библиотеку имени Инны Гофф в городе Воскресенске Московской области модернизировали до статуса модельной при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В основе дизайн-проекта модернизированного учреждения — имена известных поэтов и прозаиков из Воскресенска Инны Гофф и Константина Ваншенкина. Также там обустроен зал для встреч литературного клуба. А еще, помимо пространств для чтения, в библиотеке появилась интерактивная химическая лаборатория с ноутбуками и VR-очками.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.