Московская компания более чем на 20% увеличила выпуск игрового оборудования

Столичный проектировщик и производитель игрового и спортивного оборудования «Высота» увеличил выпуск детских комплексов более чем на 20%, сообщили в департаменте экономической политики и развития города Москвы. Такого результата удалось достичь за счет участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
В качестве пилотного потока компания выбрала процесс производства детских игровых площадок серии «Классика», на которые приходится около 13% выручки предприятия. С помощью экспертов внедрили стандарт автономного технического обслуживания оборудования, разработали образцы заявок и технологических карт, реорганизовали важные производственные участки. Кроме того, повысили эффективность работы персонала, разделив должностные обязанности наладчика и оператора станков с числовым программным управлением. Эти меры позволили сократить простои и ускорить процесс изготовления товара.
В результате время выпуска одного изделия сократилось на 12% и теперь занимает почти 31 час вместо прежних 35 часов. При тех же трудозатратах компания может производить около шести единиц оборудования в месяц вместо пяти. Предприятие продолжит работу над повышением эффективности и распространит полученный на другие процессы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.