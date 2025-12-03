ГЖИ Омской области напомнила, когда полагается перерасчет за отопление

Одно из главных оснований — несоответствие температуры в жилом помещении установленным нормативам. В обычной комнате она должна быть не ниже +18 градусов, в угловой — не ниже +20 градусов. В северных районах области, где температура самой холодной пятидневки опускается до −31 градуса и ниже, нормативы выше: +20 градусов в обычных помещениях и +22 градуса — в угловых.