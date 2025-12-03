ГЖИ Омской области напомнила, когда полагается перерасчет за отопление

Госжилинспекция Омской области 3 декабря 2025 года разъяснила, в каких случаях жители многоквартирных домов могут потребовать перерасчет платы за отопление.
Одно из главных оснований — несоответствие температуры в жилом помещении установленным нормативам. В обычной комнате она должна быть не ниже +18 градусов, в угловой — не ниже +20 градусов. В северных районах области, где температура самой холодной пятидневки опускается до −31 градуса и ниже, нормативы выше: +20 градусов в обычных помещениях и +22 градуса — в угловых.
Ночные отклонения допускаются: с полуночи до 5 утра температура может быть на 3 градуса ниже или на 4 градуса выше нормы.
Перерасчет также положен при превышении максимально допустимой продолжительности отключения отопления. За месяц отопление могут отключать не дольше чем на 24 часа, причем единовременно:
— не более 16 часов при температуре в квартире от +12 градусов до нормативной,
— не более 8 часов — если температура держится от +10 до +12 градусов,
— не более 4 часов — при снижении до +8 — +10 градусов.
Кроме того, жильцы, не проживавшие в квартире более 5 дней подряд (но не дольше 6 месяцев подряд), также могут обратиться за перерасчетом. Для этого необходимо подать заявление в управляющую организацию.
