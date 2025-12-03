Ричмонд
Жители Ростовской области могут пригласить сирот в гости на новогодние праздники

На Дону началась акция «Новый год в кругу семьи».

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области могут пригласить детей-сирот в гости на новогодние праздники. Подарить ребятам заботу и добрые воспоминания предлагают в рамках акции «Новый год в кругу семьи», она уже стартовала и продлится до 31 января 2026 года. Об этом напомнили донские власти.

Акция помогает встретиться детям, мечтающим о семье, и взрослым, которые хотят воспитывать приемного ребенка, но сомневаются в своих возможностях.

— Такой режим общения позволяет подружиться и присмотреться друг к другу. В итоге взрослые могут принять решение об оформлении опеки или попечительства, — пояснил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

Акцию проводят с 2015 года, за это время сотни детей обрели семьи. За три года праздничные дни в кругу семьи встретили больше 280 ребят.

Тем, кто хочет пригласить детей на каникулы, на выходные или праздничные дни, нужно обратиться в органы опеки. Необходимо предоставить заявление, копию паспорта, справку об отсутствии судимости и медицинское заключение по форме № 164/у.

Информацию о детях можно получить у регионального оператора банка данных в переулке Доломановском, 31 (кабинет № 9). В эту организацию следует обращаться с копией паспорта и положительным заключением на временную передачу ребенка в семью или с заключением о возможности быть усыновителем или опекуном.

На сегодняшний день в регионе 7017 детей-сирот воспитываются в приемных семьях и семьях опекунов, 317 — государственных учреждениях.

