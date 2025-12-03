Жители Ростовской области могут пригласить сирот в гости на новогодние праздники

Информацию о детях можно получить у регионального оператора банка данных в переулке Доломановском, 31 (кабинет № 9). В эту организацию следует обращаться с копией паспорта и положительным заключением на временную передачу ребенка в семью или с заключением о возможности быть усыновителем или опекуном.