В городе Ейске Краснодарского края появилась новая воркаут-площадка

На территории установили современные спортивные снаряды.

Новая воркаут-площадка открытого типа появилась на пересечении улиц Абрикосовой и Голицына в городе Ейске Краснодарского края при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Ейского района.

Там установили современные спортивные снаряды, в том числе турники и брусья для любого уровня физической подготовки. Еще на площадке разместили скамейки, контейнеры для мусора и ограждение.

«Появление новых мест для спорта положительно влияет на физическое состояние жителей и укрепляет дух здорового образа жизни в обществе. Надеемся, эта новая спортивная зона станет любимым местом для активных горожан!» — отметил глава администрации Ейского района Роман Бублик.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.