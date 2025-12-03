В городе Ейске Краснодарского края появилась новая воркаут-площадка

Новая воркаут-площадка открытого типа появилась на пересечении улиц Абрикосовой и Голицына в городе Ейске Краснодарского края при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Ейского района.
Там установили современные спортивные снаряды, в том числе турники и брусья для любого уровня физической подготовки. Еще на площадке разместили скамейки, контейнеры для мусора и ограждение.
«Появление новых мест для спорта положительно влияет на физическое состояние жителей и укрепляет дух здорового образа жизни в обществе. Надеемся, эта новая спортивная зона станет любимым местом для активных горожан!» — отметил глава администрации Ейского района Роман Бублик.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.