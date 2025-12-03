В Самарской области редкими именами новорожденных стали Булат и Дэви

В Самарской области стали известны самые популярные и редкие имена, которыми родители называли своих детей в ноябре 2025 года. Об этом сообщили в ЗАГСе Самарской области.
«Редкими именами месяца для мальчиков стали Альберт, Булат, Дарий, Левий, Митрофан, а для девочек — Агапия, Васелина, Дэви, Илана, Каталея», — рассказали в пресс-службе.
Чаще всего в ноябре мальчиков назвали Михаилом, а девочек — Анной. Также популярны были имена Роман, Марк, Артем, Александр, Лев, Василиса, София, Варвара, Виктория, Ева.
Напомним, в Самарской области в апреле в список редких имен для новорожденных попали Анатолий, Игнат, Назар, Василий, Всеволод, Аксинья, Анфиса, Изабелла, Раиса, Регина.