В Самарской области редкими именами новорожденных стали Булат и Дэви

В Самарской области в ноябре детей чаще всего назвали Михаилом и Анной.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области стали известны самые популярные и редкие имена, которыми родители называли своих детей в ноябре 2025 года. Об этом сообщили в ЗАГСе Самарской области.

«Редкими именами месяца для мальчиков стали Альберт, Булат, Дарий, Левий, Митрофан, а для девочек — Агапия, Васелина, Дэви, Илана, Каталея», — рассказали в пресс-службе.

Чаще всего в ноябре мальчиков назвали Михаилом, а девочек — Анной. Также популярны были имена Роман, Марк, Артем, Александр, Лев, Василиса, София, Варвара, Виктория, Ева.

Напомним, в Самарской области в апреле в список редких имен для новорожденных попали Анатолий, Игнат, Назар, Василий, Всеволод, Аксинья, Анфиса, Изабелла, Раиса, Регина.