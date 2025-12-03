В ГД рассказали о поправках к полному запрету оборота вейпов

«Сегодня вместе с группой депутатов мы внесли законопроект, который, без преувеличения, спасет здоровье сотен тысяч подростков в России. Мы полностью запрещаем в стране всю индустрию вейпов и электронных сигарет. От и до. Что это значит на практике? Под полный запрет попадет всё: и сам никотин в любом виде — даже самый “современный” синтетический, и все жидкости — и никотиновые, и “безникотиновые”, которые лишь маскировка и первый шаг к зависимости, и, наконец, сами устройства. Мы закрываем всю цепочку: от химического состава до гаджета в кармане школьника. Никаких лазеек», — сказал Свищев.