В ГД рассказали о поправках к полному запрету оборота вейпов

Ранее группа депутатов Госдумы внесла в палату парламента пакет поправок, направленных на полный запрет оборота вейпов и никотинсодержащих жидкостей в России. Авторами поправок стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), а также глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия»), председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) и депутаты Дмитрий Свищев (ЛДПР), Дмитрий Гусев (СР).
«Сегодня вместе с группой депутатов мы внесли законопроект, который, без преувеличения, спасет здоровье сотен тысяч подростков в России. Мы полностью запрещаем в стране всю индустрию вейпов и электронных сигарет. От и до. Что это значит на практике? Под полный запрет попадет всё: и сам никотин в любом виде — даже самый “современный” синтетический, и все жидкости — и никотиновые, и “безникотиновые”, которые лишь маскировка и первый шаг к зависимости, и, наконец, сами устройства. Мы закрываем всю цепочку: от химического состава до гаджета в кармане школьника. Никаких лазеек», — сказал Свищев.
Парламентарий отметил, что ситуация с вейпами в России «перешла все границы». По его словам, сегодня в этой части наблюдается не «альтернатива курению», а целенаправленное вовлечение детей в наркотическую зависимость. Он подчеркнул, что вейпы с их сладкими вкусами и ярким дизайном — это оружие массового поражения, нацеленное на молодёжь.
Свищев добавил, что вейпы продавали как модный аксессуар, а на выходе получилось поколение «вейп-зависимых» подростков с больными лёгкими и сломанной психикой.
«Инициатива уже получила поддержку президента, и теперь наша задача — довести её до конца. Речь идёт не о бизнесе, а о будущем страны. Пора назвать вещи своими именами: то, что происходит — чрезвычайная ситуация. И наш закон — жёсткий, но необходимый ответ. Мы обязаны дать нашим детям шанс на здоровую жизнь, без химической ловушки», — заключил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России. Позднее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании Госдумы в ходе обсуждения законопроекта о введении лицензирования розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции заявил, что регионы России могут получить право запрещать розничную продажу вейпов, соответствующие поправки подготовлены в правительстве.
В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко пояснили журналистам, что запрет на розничную продажу вейпов в регионах возможен в качестве эксперимента, поскольку ограниченное действие такой нормы позволит оперативно оценить эффективность регулирования в том или ином субъекте, его позитивное или негативное влияние.