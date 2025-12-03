В поселке Кез в Удмуртии открылся обновленный молодежный центр

Модернизированный молодежный центр открыли в поселке Кез Удмуртской Республики, сообщили в министерстве молодежной политики региона. Учреждение обновили по нацпроекту «Молодежь и дети».
Специалисты заменили полы, потолки, окна и двери, выровняли стены, смонтировали инженерные сети. Там появились кабинеты для сотрудников, помещения для встреч клубов и многофункциональная зона для общения и проведения мероприятий. Еще центр оснастили современным оборудованием, в том числе игровыми консолями для киберспорта.
Модернизированное учреждение станет точкой притяжения для юных активистов, волонтеров, школьников, студентов и молодых семей. На его базе продолжат работу добровольческий отряд «Энергетик», клуб «ПРО семью», а также будет дальше реализовываться проект «Наставничество».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.