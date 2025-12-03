Путин принял участие в акции «Елка желаний»

Сегодня президент прибыл на международный форум гражданского участия «Мы вместе», проходящий в национальном центре «Россия». Мероприятие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству. В этом году событие объединило около 20 тысяч участников со всех регионов страны и 47 зарубежных государств.