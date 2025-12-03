Ричмонд
Путин принял участие в акции «Елка желаний»

РИА Новости: Путин на форуме «Мы вместе» принял участие в акции «Елка желаний».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», передает корреспондент РИА Новости.

Сегодня президент прибыл на международный форум гражданского участия «Мы вместе», проходящий в национальном центре «Россия». Мероприятие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству. В этом году событие объединило около 20 тысяч участников со всех регионов страны и 47 зарубежных государств.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.