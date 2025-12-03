В Кремле наградили победителей и призеров конкурса «Лучший по профессии»

«Впервые мы награждаем наших победителей здесь, в центре Москвы, в сердце нашей Родины, в Кремлевском дворце. По поручению Президента конкурс “Лучший по профессии” в 2025 году стал неотъемлемой частью национального проекта “Кадры”. Конкурс имеет большую историю, он стартовал в 2012 году. Правительство, профсоюзы, работодатели, региональные власти делали и делают все возможное, чтобы чествовать человека труда. Участники из 79 регионов направили в этом году на конкурс 200 тысяч заявок. У нас не просто широкая география, у нас широкий возраст участников конкурса — от 19 до 62 лет. Вы делаете возможным наше лидерство в технологическом суверенитете и технологической независимости», — отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.