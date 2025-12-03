В Кремле наградили победителей и призеров конкурса «Лучший по профессии»

Торжественная церемония награждения победителей и призеров 20 номинаций Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» состоялась 2 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.
«Впервые мы награждаем наших победителей здесь, в центре Москвы, в сердце нашей Родины, в Кремлевском дворце. По поручению Президента конкурс “Лучший по профессии” в 2025 году стал неотъемлемой частью национального проекта “Кадры”. Конкурс имеет большую историю, он стартовал в 2012 году. Правительство, профсоюзы, работодатели, региональные власти делали и делают все возможное, чтобы чествовать человека труда. Участники из 79 регионов направили в этом году на конкурс 200 тысяч заявок. У нас не просто широкая география, у нас широкий возраст участников конкурса — от 19 до 62 лет. Вы делаете возможным наше лидерство в технологическом суверенитете и технологической независимости», — отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она поздравила победителей в номинациях «Сварщик» — Илью Рюппиева из Карелии и «Швея» — Надежду Степанову из Нижегородской области. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в свою очередь наградил победителей в номинациях «Токарь» — Виктора Кульбиду из Смоленской области, «Фрезеровщик» — Александра Петрова из Нижегородской области и «Оператор станка с ЧПУ» — Михаила Евграшина из Тульской области.
«Среди победителей конкурса — лучшие из лучших в своем деле. В зале — победители 20 номинаций. У каждого из них своя история, но объединяет их общее стремление к совершенствованию своих профессиональных навыков. И самое главное — азарт и дух соперничества. Сегодня “лучшие по профессии” — это люди, которые доказали, что они двигаются в правильном направлении, совершенствуют свое мастерство каждодневно. Поздравляю вас!» — сказал Антон Котяков.
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут вручила награды победителям в номинациях «Агроном» — Рузилю Закиеву из Татарстана, «Овощевод» — Екатерине Аввакумовой из Чувашии, «Зоотехник» — Юлии Зацепиной из Самарской области и «Механизатор» — Владимиру Комарову из Тамбовской области. Также награды получили Ермек Жайсамбаев в категории «Машинист экскаватора» и Михаил Журавлев в номинации «Машинист бульдозера» из Тюменской области, а лучшим специалистом по эксплуатации беспилотных авиационных систем признан Илья Хромов из Калужской области. Их поздравил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов наградил Азата Сибгатуллина из Татарстана, который победил в номинации «Слесарь-сборщик». Также он поздравил Анатолия Радюка из Смоленской области, ставшего лучшим слесарем-инструментальщиком, и Егора Калюжного из Москвы, занявшего первое место в номинации «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры».
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин наградил победителей в номинациях «Мастер отделочных работ» — Александра Питолина из Приморского края, и «Электромонтер» — Станислава Генералова из Волгоградской области. Заместитель председателя Совета Федерации РФ Инна Святенко поздравила Александра Тин-Шана из Якутии, который занял первое место в спецноминации для переобучившихся «Второй старт». Кроме того, победителем в номинации «Специалист по мехатронике и робототехнике» стал Сергей Безусов из Волгоградской области, а лучшим поваром признан Константин Балдышев из Вологодской области.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.