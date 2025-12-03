Каток на воронежской Адмиралтейке начнет работу с 15 декабря

Стал известен график работы катка на Адмиралтейской площади Воронежа. В этом году бесплатная ледовая площадка будет увеличена по площади в два раза — по просьбам горожан. И откроется с 15 декабря.
Каток будет работать ежедневно — без выходных, с небольшими техническими перерывами.
В будние дни — с 12.00 до 22.00. Сеансы по полтора час в 12.00, 14.15, 16.30, 18.45, 21.00.
В выходные и праздники каток будет работать с 10.00 до 22.00. Сеансы в 10.00, 12.00, 14.15, 16.30, 18.45, 21.00.
Каток будет работать до 1 марта.