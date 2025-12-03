В широкий прокат вышел фильм по роману «Авиатор» Евгения Водолазкина

«В романе и, соответственно, в сценарии есть две эпохи. Причем эпохи, разнесенные на 100 лет во времени. Мы попытаемся соединить их, работая с довольно популярной сейчас идеей, что времени нет, что оно в некотором смысле статично. И тогда получается “сделать невозможное возможным”, закончить то, что не завершил когда-то, даже сто лет назад», — отметил Егор Кончаловский.