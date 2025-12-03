Омский губернатор просит омичей сделать Томск молодежной столицей

Любопытный текст появился в телеграм-канале омского губернатора. Виталий Хоценко предложил омичам помочь Томску стать Молодежной столицей России 2026 года.
«Дорогие омичи, давайте все вместе поможем Томску стать Молодежной столицей России 2026 года! Голосование началось! Поддержим томичей так же, как они в прошлом году вместе со всей Сибирью поддерживали нас!», — говорится в сообщении телеграм-канала «Хоценко о важном».
Воззвание омского губернатора не осталось без внимания: его пост набрал почти 29 тысяч просмотров и почти 250 одобряющих инициативу «лайков». Отметим, что на текущий момент Томск из пяти заявленных городов идет вторым по количеству отданных за него голосов — 6833. Его опережает только Смоленск с 10659 голосами. В номинации на право получить статус Молодежной столицы в 2026 году участвуют также Салехард, Вологда, Сыктывкар и Челябинск.