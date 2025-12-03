Омский губернатор просит омичей сделать Томск молодежной столицей

Воззвание омского губернатора не осталось без внимания: его пост набрал почти 29 тысяч просмотров и почти 250 одобряющих инициативу «лайков». Отметим, что на текущий момент Томск из пяти заявленных городов идет вторым по количеству отданных за него голосов — 6833. Его опережает только Смоленск с 10659 голосами. В номинации на право получить статус Молодежной столицы в 2026 году участвуют также Салехард, Вологда, Сыктывкар и Челябинск.