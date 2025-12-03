Володин призвал депутатов поддержать семьи участников СВО

«Пока отцы воюют, делают всё для обеспечения безопасности нашей страны, мы, со своей стороны, должны сделать всё для того, чтобы семьи окружить заботой, поддержать. Ну, и когда ребята возвращаются, также постараться сделать всё от нас зависящее, чтобы они смогли себя реализовать уже в мирной жизни», — сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.