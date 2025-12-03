Володин призвал депутатов поддержать семьи участников СВО

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы должны поддержать семьи участников СВО и сделать все, чтобы вернувшиеся военнослужащие могли реализовать себя в мирной жизни, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Госдума в среду приняла закон о праве участников СВО на получение бесплатного повторного среднего профессионального образования (СПО) по другой профессии или направлению подготовки.
«Пока отцы воюют, делают всё для обеспечения безопасности нашей страны, мы, со своей стороны, должны сделать всё для того, чтобы семьи окружить заботой, поддержать. Ну, и когда ребята возвращаются, также постараться сделать всё от нас зависящее, чтобы они смогли себя реализовать уже в мирной жизни», — сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Председатель ГД подчеркнул, что принятые решения, направленные на поддержку участников СВО и их семей, отвечают запросу общества на получение профессий и знаний.