В центре Калининграда начали устанавливать пихты в кадках. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.
«Вот и 50 пихт наших прибыло. Подрядчик уже расставляет их на центральных городских улицах, где во время новогодних праздников они будут создавать праздничное настроение местным жителям и гостям Калининграда», — говорится в публикации. После новогодних праздников хвойные деревья высадят в городских скверах и парках.
Установкой пихт занимается ООО «АК Групп». Организация выполняет работы за 899 тысяч рублей.
Компания «АК Групп» устанавливала новогодние ели в кадках на улицах Калининграда и в 2024 году. С компанией заключили контракт на 2,4 млн рублей. Двухметровые деревья появились на площади Победы, Верхнем озере, улице Баранова и у монумента «Мать-Россия». Весной ели высадили на территории города.