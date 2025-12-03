В центре Калининграда начали устанавливать пихты в кадках

«Вот и 50 пихт наших прибыло. Подрядчик уже расставляет их на центральных городских улицах, где во время новогодних праздников они будут создавать праздничное настроение местным жителям и гостям Калининграда», — говорится в публикации. После новогодних праздников хвойные деревья высадят в городских скверах и парках.