Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кирове в 2026 году запустят еще 33 бесплатные точки Wi-Fi

Их разместят на парковках аэропорта и вокзалов, площадях, ключевых остановках общественного транспорта, в парках и других местах скопления людей.

Еще 33 бесплатные точки Wi-Fi планируют активировать в 2026 году в столице Кировской области, сообщили в министерстве информационных технологий и связи региона. Расширение инфраструктуры связи отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

«В 2026 году в Кирове планируется установить дополнительно 33 точки Wi-Fi. Они появятся в местах массового пребывания людей и высокой потребности в интернете: на парковках аэропорта и вокзалов, на площадях, в парках, на ключевых остановках общественного транспорта и других общественных пространствах», — рассказал министр информационных технологий и связи Кировской области Алексей Сухих.

Всего в регионе размещены уже более 900 таких точек. Все они отмечены на специальной карте, которая доступна по ссылке. Через такие точки Wi-Fi можно воспользоваться «Госуслугами» и сервисами «Яндекса», национальным мессенджером MAX, официальным сайтом платежной системы «Мир» и другими необходимыми ресурсами.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.