В Кирове в 2026 году запустят еще 33 бесплатные точки Wi-Fi

Еще 33 бесплатные точки Wi-Fi планируют активировать в 2026 году в столице Кировской области, сообщили в министерстве информационных технологий и связи региона. Расширение инфраструктуры связи отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
«В 2026 году в Кирове планируется установить дополнительно 33 точки Wi-Fi. Они появятся в местах массового пребывания людей и высокой потребности в интернете: на парковках аэропорта и вокзалов, на площадях, в парках, на ключевых остановках общественного транспорта и других общественных пространствах», — рассказал министр информационных технологий и связи Кировской области Алексей Сухих.
Всего в регионе размещены уже более 900 таких точек. Все они отмечены на специальной карте, которая доступна по ссылке. Через такие точки Wi-Fi можно воспользоваться «Госуслугами» и сервисами «Яндекса», национальным мессенджером MAX, официальным сайтом платежной системы «Мир» и другими необходимыми ресурсами.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.