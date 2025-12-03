В Кирове в 2026 году запустят еще 33 бесплатные точки Wi-Fi

«В 2026 году в Кирове планируется установить дополнительно 33 точки Wi-Fi. Они появятся в местах массового пребывания людей и высокой потребности в интернете: на парковках аэропорта и вокзалов, на площадях, в парках, на ключевых остановках общественного транспорта и других общественных пространствах», — рассказал министр информационных технологий и связи Кировской области Алексей Сухих.