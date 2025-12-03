Женщина хотела избавиться от наследницы, но обрела новую родню

Мужчина в эфире программы признался, что забирал девочку с её матерью из роддома, дал своё отчество и фамилию, вообще, долго считал своей дочерью, и вдруг, как гром среди ясного неба последовало откровение тёщи, что её дочь изменяет Владимиру. Сожители расстались, так и не расписавшись в ЗАГСе, а затем женщина подала на алименты — раз ты записан как отец, значит и плати! И он платил, хотя и считал, что деньги идут на содержание чужого ребёнка.