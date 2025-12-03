Женщина хотела избавиться от наследницы, но обрела новую родню

Жительница Копейска Челябинской области стала участницей популярной программы на канале НТВ и пошла на процедуру ДНК-теста, чтобы избавиться от нежелательной претендентки на будущее наследство. В итоге она получила не только родную сестру, но и новую семью. Корреспондент chel.aif.ru разбирался в деталях запутанной на первый взгляд истории.
Нежданный гость
«Отец умер. Давай делить квартиру!» — такую фразу якобы сказала Елене Кавылевой пришедшая к ней женщина. Внезапную визитёршу она узнала. Когда Елене было 13−14 лет, та написала ей в соцсетях, что является её сестрой Анастасией и хочет наладить более тесные отношения. Копейчанка пояснила, что родители говорили, что у неё есть какая-то сестра — «грехи молодости» отца, когда-то имевшего близкие отношения с другой женщиной.
Ранее сёстры даже встречались: когда Елена работала на выдаче микройзаймов, к ней за кредитом пришла Анастасия, и по паспортным данным выходило, что у них действительно общий отец — Владимир Иванов. Хотя сам мужчина долгие годы утверждал, что других детей у него нет: после рождения Насти он делал ДНК-тест, но как ему показалось, выдали тогда фальсифицированный результат.
И вот теперь стоявшей на пороге женщине копейчанка не поверила — они никак не были похожи, отцовских черт в ней не улавливалось. Да и не собиралась она делить с кем-то квартиру. А тут какая-то сестра!
Знала про отца с 18 лет
Анастасия Нигматуллина рассказала свою версию ситуации. Она познакомилась с Владимиром Ивановым в 18 лет. Тот сам пришёл домой, где девушка жила с матерью, и в тот день была одна. Мужчина сообщил, что является отцом Насти, но дальнейшего общения не получилось: новоявленный родственник зачем-то дал не свой номер телефона и пропал ещё на 18 лет.
Однако сам Владимир это отрицает. Он утверждает, что в тот день, напротив, услышал от дочери во время встречи фразу: «Я знаю, что ты не мой отец, но купи мне кое-что». После этого он ушёл и не захотел больше её видеть.
Мужчина в эфире программы признался, что забирал девочку с её матерью из роддома, дал своё отчество и фамилию, вообще, долго считал своей дочерью, и вдруг, как гром среди ясного неба последовало откровение тёщи, что её дочь изменяет Владимиру. Сожители расстались, так и не расписавшись в ЗАГСе, а затем женщина подала на алименты — раз ты записан как отец, значит и плати! И он платил, хотя и считал, что деньги идут на содержание чужого ребёнка.
«Никогда его не любила!»
Мать Анастасии Наталья Швыркунова, экс-сожительница Владимира, призналась, что никогда его не любила. Познакомились на заводе, где вместе работали, стали встречаться…
«Стали вместе жить. Потом родила Настю. И гулял со мной, и сидел с ней. Всё нормально было», — откровенно говорит Наталья.
Однако замуж она не захотела. Якобы из-за родственников Владимира, которые постоянно приходили в гости. А через год пара и вовсе разошлась.
Встречаться с «бывшим» женщина тоже не хотела. Но, раз уж позвали на телеэфир, решила биться до конца. Она была стопроцентно уверена, что Анастасия — дочь Владимира. И если тест докажет родство, то её ребёнок сможет претендовать на наследство.
«Папа вписан как ваш юридический отец, поэтому если факт отцовства не будут оспорен, вы обе являетесь наследниками», — подтвердила юрист Светлана Стонис.
Момент истины
И вот эксперт по судебной медицине, кандидат медицинских наук Юлия Сиверцева, словно судья, вынесла итоговый вердикт: «Совпадение всех троих составило 99,9%».
Однако радости от обретения новых родственников ни с чьей стороны не последовало. Похоже, Елена пожалела, что согласилась на ДНК-тест.
«Мне не нужна такая родственница», — в итоге заявила она.
Возможно, позже она сможет принять её, но пока ей нужно время, чтобы осознать всё произошедшее и смириться с новой реальностью.
Право имеет?
«ДНК-тест, проведённый с соблюдением определённых условий, несёт юридическую силу. Такие результаты принимаются судами и другими государственными организациями. Создатели программы утверждают, что экспертизу проводят в сертифицированной лаборатории квалифицированные специалисты. Это значит, что данные тесты имеют юридическую силу», — комментирует корреспонденту chel.aif.ru юрист Сергей Сиротин.
По словам эксперта, судьба недвижимости Владимира только в его руках. Если он не напишет завещания, квартира будет поделена в равных долях между обеими дочерьми. В случае составления завещания на Елену, она и получит её. Анастасия при этом будет иметь право только в том случае, если её признают нетрудоспособной или состоявшей ранее на иждивении у отца. «Новая» дочь может оспорить завещание, если отец не отдавал отчёта своим действиям и не мог руководить ими на момент составления завещания. И эта часть условий должна быть подтверждена справками или выписками из больницы. Но шансов на это мало, так как дееспособность проверяет нотариус.