В Ханты-Мансийске состоится выставка-ярмарка «Товары земли Югорской»

Выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» пройдет с 11 по 14 декабря в Ханты-Мансийске в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте промышленности региона.
Местные производители представят ассортимент молочной, мясной и рыбной продукции, дикорастущих растений, сладостей и выпечки. Большая часть товаров отмечена знаком «Сделано в Югре!». Кроме того, к выставке присоединятся предприятия Донецкой Народной Республики. Они презентуют колбасы, кондитерские изделия, полуфабрикаты и другое.
Важным событием станет конкурс продуктов «Лучшие вкусы Югры». Его призовой фонд составит 1 миллион рублей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.