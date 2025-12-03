В Ханты-Мансийске состоится выставка-ярмарка «Товары земли Югорской»

Выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» пройдет с 11 по 14 декабря в Ханты-Мансийске в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте промышленности региона.