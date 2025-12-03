В Уфе новогодние праздники проведут почти для 200 тысяч детей

Республиканская новогодняя елка пройдет 25 декабря в концертном зале «Башкортостан». На нее приглашены дети школьного возраста из семей участников СВО со всего региона, отличники, победители олимпиад и спортивных соревнований, а также ребята из многодетных и малоимущих семей. Квота для Уфы составляет 239 человек.