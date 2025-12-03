В Уфе новогодние праздники проведут почти для 200 тысяч детей

Замглавы администрации Уфы Гуллярия Ялчикаева представила на совещании в мэрии программу новогодних мероприятий для детей. По её словам, праздничные события охватят около 200 тысяч юных жителей города.
В числе приглашенных одаренные дети, отличники учебы, школьники с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, а также дети из семей участников специальной военной операции и те, кто прибыл из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской областей.
Столичные новогодние елки состоятся 18, 19 и 24 декабря в Уфимской детской филармонии и Городском дворце культуры. На них ждут тысячу одаренных детей и отличников, 448 первоклассников с инвалидностью или ОВЗ, а также 640 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.
Республиканская новогодняя елка пройдет 25 декабря в концертном зале «Башкортостан». На нее приглашены дети школьного возраста из семей участников СВО со всего региона, отличники, победители олимпиад и спортивных соревнований, а также ребята из многодетных и малоимущих семей. Квота для Уфы составляет 239 человек.
В этот же день, 25 декабря, 14 уфимских школьников в составе делегации от Башкортостана отправятся на общероссийскую Кремлёвскую ёлку в Москву, где пробудут с 24 по 26 декабря.
