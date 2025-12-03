Ночной ремонт у автовокзала: трамваи на несколько дней изменят маршруты в Челябинске

С 3 по 7 декабря в Челябинске будут изменены маршруты движения трамваев в сторону автовокзала. Причина — закрытие движения на участке от разворотного кольца до улицы Торговая.
Ремонтные работы будут идти каждую ночь с 23:00 до 6:00. На этот период трамваи направят по следующим маршрутам:
— № 3 будет следовать от ЧМК до ЧГРЭС через улицы Карла Маркса и Российскую.
— № 5 поедет по кольцевому маршруту ЧЭМК — Оперный театр — ЧЭМК.
— № 7 будет курсировать от ЧГРЭС до ЧГРЭС через улицу Труда и Оперный театр.
— № 16 направится от Чичерина до ЧГРЭС через улицы Карла Маркса и Российскую.
Обычное движение трамваев восстановят утром 7 декабря.