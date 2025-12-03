Ричмонд
В Подпорожье Ленинградской области облагородили набережную реки Свири

Там установили необычные арт-объекты, в том числе деревянную ладью викингов.

Набережную реки Свири в городе Подпорожье в Ленинградской области благоустроили при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.

На территории обустроили пляж с кабинками для переодевания и шезлонгами. Также там оборудовали волейбольную площадку, установили светящиеся качели, разместили необычные арт-объекты, в том числе деревянную ладью викингов, сделанную местным мастером. Она символизирует Волго-Балтийский торговый путь, который проходил через Свирь.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.