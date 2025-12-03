В Республике Алтай в 2026 году начнут ремонтировать 12 школ

Капитальный ремонт планируют начать в 2026 году в 12 школах в Республике Алтай, сообщили в министерстве образования и науки региона. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».
В частности, ремонт запланирован в Карагайской школе, Шебалинской школе им. Л. В. Кокышева и начальном блоке гимназии № 3 в Горно-Алтайске. Еще специалистам предстоит модернизировать Улаганскую школу, Майминскую школу № 2 и кадетскую школу № 4 в столице региона. Там работы намерены завершить в 2027 году. Специалисты приведут в порядок состояние зданий, заменят инженерные коммуникации и сантехнику, обновят окна и двери. Также учреждения оснастят современным оборудованием и мебелью.
«Совместно были определены приоритеты и сформулированы конкретные задачи, касающиеся обустройства учебных кабинетов, спортивной инфраструктуры и зон досуга. Такая вовлеченность позволила учесть мнение всех заинтересованных сторон и сделать будущий ремонт максимально полезным и комфортным для детей и педагогов», — отметила директор гимназии № 3 города Горно-Алтайска Ирина Тупикина.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.