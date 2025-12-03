В Республике Алтай в 2026 году начнут ремонтировать 12 школ

В частности, ремонт запланирован в Карагайской школе, Шебалинской школе им. Л. В. Кокышева и начальном блоке гимназии № 3 в Горно-Алтайске. Еще специалистам предстоит модернизировать Улаганскую школу, Майминскую школу № 2 и кадетскую школу № 4 в столице региона. Там работы намерены завершить в 2027 году. Специалисты приведут в порядок состояние зданий, заменят инженерные коммуникации и сантехнику, обновят окна и двери. Также учреждения оснастят современным оборудованием и мебелью.