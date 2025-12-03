В Челябинской области вручили новые автомобили Lada Vesta восьми пострадавшим на работе

Специалисты отделения Социального фонда России по Челябинской области 28 ноября вручили специализированные автомобили жителям Челябинска, Копейска, Коркино, Озёрска, а также сёл Париж и Сулея.
— Транспорт оборудован с учётом особенностей здоровья и физических возможностей получателей. Все автомобили Lada Vesta имеют автоматическую коробку передач и дополнительное ручное управление. Прежде всего, это обеспечивает комфортную езду и безопасность водителя за рулём, — пояснил исполняющий обязанности управляющего отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.
Машины предоставляются тем, у кого есть медицинские показания и нет противопоказаний к вождению. Эти условия фиксируются в индивидуальной программе реабилитации, которую оформляет бюро медико-социальной экспертизы.
После окончания срока эксплуатации при наличии актуальной программы реабилитации человек может получить новую машину, а прежняя остаётся у него в собственности. В 2025 году СФР уже выдал 24 таких автомобиля пострадавшим на производстве жителям региона.
Помимо транспорта, Социальный фонд оказывает широкий спектр поддержки: выплачивает страховые компенсации, обеспечивает техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, оплачивает лекарства, медизделия, санаторно-курортное лечение и обучение. С начала года на эти цели направлено более 303 миллионов рублей.
Подробная информация о мерах поддержки размещена на официальном сайте СФР. Получить консультацию можно по телефону единого контакт-центра: 8 800 100 00 01.