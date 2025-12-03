Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области вручили новые автомобили Lada Vesta восьми пострадавшим на работе

Восьми южноуральцам, получившим травмы на работе, передали новые автомобили Lada Vesta, оборудованные под их потребности. Машины помогут им легче передвигаться, сохранять самостоятельность и проходить реабилитацию. Об этом сообщили в пресс-службе местного отделения СФР 3 декабря, в Международный день инвалидов.

Источник: пресс-служба отделения СФР по Челябинской области

Специалисты отделения Социального фонда России по Челябинской области 28 ноября вручили специализированные автомобили жителям Челябинска, Копейска, Коркино, Озёрска, а также сёл Париж и Сулея.

— Транспорт оборудован с учётом особенностей здоровья и физических возможностей получателей. Все автомобили Lada Vesta имеют автоматическую коробку передач и дополнительное ручное управление. Прежде всего, это обеспечивает комфортную езду и безопасность водителя за рулём, — пояснил исполняющий обязанности управляющего отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Машины предоставляются тем, у кого есть медицинские показания и нет противопоказаний к вождению. Эти условия фиксируются в индивидуальной программе реабилитации, которую оформляет бюро медико-социальной экспертизы.

Автомобили передаются на семь лет. В этот период государство компенсирует владельцам часть расходов — на топливо, капитальный ремонт и половину стоимости полиса ОСАГО.

После окончания срока эксплуатации при наличии актуальной программы реабилитации человек может получить новую машину, а прежняя остаётся у него в собственности. В 2025 году СФР уже выдал 24 таких автомобиля пострадавшим на производстве жителям региона.

Помимо транспорта, Социальный фонд оказывает широкий спектр поддержки: выплачивает страховые компенсации, обеспечивает техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, оплачивает лекарства, медизделия, санаторно-курортное лечение и обучение. С начала года на эти цели направлено более 303 миллионов рублей.

Подробная информация о мерах поддержки размещена на официальном сайте СФР. Получить консультацию можно по телефону единого контакт-центра: 8 800 100 00 01.