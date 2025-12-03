В поселке Малино Подмосковья отремонтировали поликлинику

Корпус поликлиники Ступинской клинической больницы в поселке Малино Московской области отремонтировали при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Специалисты укрепили фундамент, привели в порядок фасад и заменили кровлю, облагородили прилегающую территорию. В учреждении установили новые окна, двери и мебель, улучшили инженерные коммуникации и сантехнику. Также его оснастили современным оборудованием, которое обеспечит точную диагностику и эффективную профилактику заболеваний. Открыть модернизированную поликлинику намерены до конца декабря.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.