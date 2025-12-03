Стало известно, какие новогодние желания детей исполнит Путин

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» исполнит новогодние желания трех детей, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства снял с новогодней елки три открытки, на которых дети написали свои желания.
Так, пятилетний Тимур из Ханты-Мансийского автономного округа мечтает попробовать себя в роли сотрудника ДПС. «Несложное желание. Надеюсь, будет вести себя вежливо. Одинаково вежливо со всеми участниками движения», — сказал президент.
В свою очередь девятилетняя Варя мечтает встретиться с космонавтом из отряда Роскосмоса. «Организуем. Думаю, что и для космонавтов это будет тоже приятно», — сказал Путин, прочитав ее желание.
Также глава государства пообещал исполнить желание семилетнего Игоря, который мечтает посетить Музей мирового океана в Калининграде.
«Все сделаем», — заключил Путин.