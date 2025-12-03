Получила право сразиться с топовыми соперниками: Юная шахматистка из Новочеркасска обыграла мужчин на престижном международном турнире

Только в августе 12-летняя Анна Иващенко из Новочеркасска возглавила мировой рейтинг по рапиду — быстрым шахматам — в своей возрастной категории, а теперь произвела сенсацию в Сербии. На чемпионате мира среди любителей в городе Врнячка-Баня семиклассница не только завоевала серебряную медаль в самой сложной категории, но и получила международный титул WCM, обыграв опытных мужчин-соперников. История целеустремленной шахматистки даже вдохновила авторов книги.
Как рассказала мама Ани, Ирина Иващенко, турнир в Сербии собрал участников из 51 страны, определив сильнейших игроков в шести категориях. Анна выступала в U2300 где набрала 4,5 очка и заняла второе место. Но главное — она играла в самой сильной категории против мужчин и установила личный рекорд.
— Аня впервые обыграла в классическом турнире рейтинг 2283, — объяснила Ирина. Разница в рейтинге между Аней и ее соперником составила около 408 пунктов, что считается огромным преимуществом опытного игрока.
История целеустремленной семиклассницы, которая мечтает стать гроссмейстером, вдохновила авторов художественной книги. Личный архив героя публикации.
Выполнение норматива международного титула WCM открывает перед юной шахматисткой новые возможности. Турнир принес Анне не только медаль и титул, но и существенный рост рейтинга — она набрала 100 пунктов.
— Теперь Аня получила право выйти на онлайн-платформы где выступают топовые игроки. И это для дочки важнее призовых денег.
Причем поездка на турнир могла не состояться.
— Если бы не поддержка мецената Арутюна Сурмаляна, а также Алексея Бескебалова из Москвы — этот человек даже не знает нас лично, но, услышав об Анне, поверил в нее.
Сама юная чемпионка своим примером мечтает привлечь больше детей к любимой игре. А еще школьница призналась, что скоро в России появится книга «Шахматное королевство и книга заклинаний», писатели которой четыре года изучали ее путь побед и поражений.
— По сюжету, дети со всего света оказываются в особой школе, где раскрывается уникальный потенциал каждого ребенка, — поделилась Аня.
Теперь, с международным титулом, новочеркасская шахматистка готовится к новым вызовам на мировых онлайн-платформах, где ей предстоит встречаться с сильнейшими игроками планеты.
