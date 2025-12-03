Получила право сразиться с топовыми соперниками: Юная шахматистка из Новочеркасска обыграла мужчин на престижном международном турнире

Только в августе 12-летняя Анна Иващенко из Новочеркасска возглавила мировой рейтинг по рапиду — быстрым шахматам — в своей возрастной категории, а теперь произвела сенсацию в Сербии. На чемпионате мира среди любителей в городе Врнячка-Баня семиклассница не только завоевала серебряную медаль в самой сложной категории, но и получила международный титул WCM, обыграв опытных мужчин-соперников. История целеустремленной шахматистки даже вдохновила авторов книги.