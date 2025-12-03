Путин наградил волонтера года Анну Плужникову

Форум посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству в России. В этом году событие объединило около 20 тысяч участников изо всех регионов России и 47 зарубежных стран. В рамках деловой программы пройдет более 70 мероприятий с участием более 300 российских и иностранных экспертов.