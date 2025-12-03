Путин наградил волонтера года Анну Плужникову

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на международном форуме «Мы вместе» вручил статуэтку «Волонтер года — 2025» Анне Плужниковой, передает корреспондент РИА Новости.
Форум посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству в России. В этом году событие объединило около 20 тысяч участников изо всех регионов России и 47 зарубежных стран. В рамках деловой программы пройдет более 70 мероприятий с участием более 300 российских и иностранных экспертов.
Также на форуме будут подведены итоги движения «Мы вместе» за пять лет, 60 россиянам будут вручены нагрудные знаки «Доброволец России». Кроме того, будет запущена регистрация в волонтерский корпус Международного фестиваля молодежи.