Путин наградил волонтера года Анну Плужникову

Путин на форуме «Мы вместе» вручил награду «Волонтер года-2025» Анне Плужниковой.

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на международном форуме «Мы вместе» вручил статуэтку «Волонтер года — 2025» Анне Плужниковой, передает корреспондент РИА Новости.

Форум посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству в России. В этом году событие объединило около 20 тысяч участников изо всех регионов России и 47 зарубежных стран. В рамках деловой программы пройдет более 70 мероприятий с участием более 300 российских и иностранных экспертов.

Также на форуме будут подведены итоги движения «Мы вместе» за пять лет, 60 россиянам будут вручены нагрудные знаки «Доброволец России». Кроме того, будет запущена регистрация в волонтерский корпус Международного фестиваля молодежи.