Путин рассказал о помощи и поддержке Ближнему Востоку

Путин: помощь и поддержка Ближнему Востоку находится в крови у россиян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Помощь ближнему и поддержка нуждающихся — в крови у россиян, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в среду прибыл на международный форум гражданского участия «Мы вместе», который проходит в национальном центре «Россия». Форум посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству в России. В этом году событие объединило около 20 тысяч участников изо всех регионов России и 47 зарубежных стран.

«У нас у всех (у всех народов России — ред.) это в крови — помощь ближнему и поддержка нуждающихся», — сказал российский лидер.