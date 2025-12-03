Омское министерство попросило федералов льготы для местного сельского бизнеса

Критическое развитие ситуации с малыми предприятиями в Омской области, после скорого увеличения ставки НДС, пытаются предотвратить омские чиновники. Об этом рассказал замминистра минэкономики Омской области Кушнер на мероприятии, посвященному налоговой реформе 2026 года.
Согласно федеральному законодательству, основная ставка НДС увеличится с 20% до 22% с 1 января 2026 года. О попытке предотвратить крах в омском малом бизнесе рассказал первый заместитель министра экономического развития Омской области Денис Кушнер. С его слов, чиновники ведомства подготовили и направили в правительство РФ предложения по 76 видам экономической деятельности, которые смогут претендовать на льготные налоговые условия. Среди них — предприятия торговли и общественного питания, работающие в труднодоступных и сельских районах. Также по словам Кушнера, регион выступил с инициативой распространить пониженные ставки на социальных предпринимателей и субъекты туриндустрии.