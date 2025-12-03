Омское министерство попросило федералов льготы для местного сельского бизнеса

Согласно федеральному законодательству, основная ставка НДС увеличится с 20% до 22% с 1 января 2026 года. О попытке предотвратить крах в омском малом бизнесе рассказал первый заместитель министра экономического развития Омской области Денис Кушнер. С его слов, чиновники ведомства подготовили и направили в правительство РФ предложения по 76 видам экономической деятельности, которые смогут претендовать на льготные налоговые условия. Среди них — предприятия торговли и общественного питания, работающие в труднодоступных и сельских районах. Также по словам Кушнера, регион выступил с инициативой распространить пониженные ставки на социальных предпринимателей и субъекты туриндустрии.