Когда отмечается Введение во храм Пресвятой Богородицы в 2025 году и что нельзя делать в этот день

История праздника начинается с долгожданного чуда. Праведные супруги Иоаким и Анна, долгие годы не имевшие детей, дали обет: если у них будет ребенок, они посвятят его Богу. Когда у них родилась дочь Мария, Иоаким и Анна воспитывали ее с особой любовью и, верные своему слову, в трехлетнем возрасте привели ее к стенам Иерусалимского храма.