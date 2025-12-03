Когда отмечается Введение во храм Пресвятой Богородицы в 2025 году и что нельзя делать в этот день

Введение во храм Пресвятой Богородицы — один из главных православных праздников, который отмечается 4 декабря. В этот день верующие вспоминают, как родители привели трехлетнюю Деву Марию в Иерусалимский храм, где она начала свой путь служения Богу. Об истории праздника, его духовном смысле и традициях, связанных с этим днем — в материале «Газеты.Ru».
Когда отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Введение во храм Пресвятой Богородицы относится к числу двунадесятых непереходящих праздников, отметил в беседе с «Газетой.Ru» священник, клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов. Это означает, что его дата фиксирована и неизменна каждый год.
В этом году празднование приходится на четверг.
История праздника.
История праздника начинается с долгожданного чуда. Праведные супруги Иоаким и Анна, долгие годы не имевшие детей, дали обет: если у них будет ребенок, они посвятят его Богу. Когда у них родилась дочь Мария, Иоаким и Анна воспитывали ее с особой любовью и, верные своему слову, в трехлетнем возрасте привели ее к стенам Иерусалимского храма.
Маленькая Мария, оставив позади мирскую жизнь, без колебаний поднялась по пятнадцати высоким ступеням храма. Согласно преданию, она сделала это самостоятельно, не оглядываясь на родителей, что поразило всех присутствующих. Ее встретил сам первосвященник Захария, будущий отец пророка Иоанна Предтечи.
«Иерусалимский храм был единственным для всей страны. При нем существовало нечто вроде современной церковно-приходской школы, где воспитывали детей — и мальчиков, и девочек. Именно туда, следуя установленному чину, торжественно привели маленькую Марию. Родственники провожали ее пением псалмов и со свечами — это было настоящее паломничество», — рассказал священник.
Захария ввел юную Марию во Святая Святых — самое сокровенное место храма, куда по ветхозаветному закону мог входить только сам первосвященник и всего один раз в год. Для любого иудея того времени это было величайшей святыней, местом особого присутствия Божия, закрытым для всех.
Этот момент, по словам Николая Конюхова, отражает главное значение праздника. ~Девочка, принятая в храм, сама становится этим новым живым храмом~. Ее вводят в Святая Святых, потому что она сама готовится стать сосудом для воплощения Бога, новой святыней, которая будет несравненно больше ветхозаветной.
Это действие символизирует конец Ветхого Завета и подготовку к пришествию Христа.
Традиции праздника.
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы сопровождается особой атмосферой в богослужебной и народной жизни.
Церковные богослужения. В этот день в православных храмах совершается торжественное Всенощное бдение, а на литургии звучат особые праздничные песнопения — стихиры и тропари, которые раскрывают духовный смысл события. Священнослужители облачаются в белые или голубые одежды, что символизирует особую чистоту и святость Богородицы.
«Смысл праздника раскрывается в церковном богослужении. В песнопениях и чтениях мы слышим историю маленькой девочки, переживания ее родителей, изумление ангелов, видевших, как она входит в Святая Святых», — отметил клирик.
Священник рекомендует:
* 3 декабря вечером посетить Всенощное бдение — именно на этой службе звучат основные тексты праздника.
* 4 декабря утром можно привести детей в храм, как когда-то Иоаким и Анна привели свою дочь.
* Вечером в праздник можно в живой, естественной форме рассказать детям о вере и о Боге.
Особенности празднования. Интересно, что несмотря на строгий Рождественский пост, в день праздника разрешается употребление рыбы, растительного масла и небольшого количества вина. Это послабление создает особую, радостную атмосферу, позволяющую верующим разделить праздничную трапезу с семьей.
Народные традиции. В народном календаре этот день получил название «Введение». С этой датой связывали начало зимы: Введение пришло — зиму привело. По погоде в этот день судили о будущем урожае, а также начинали готовиться к зимним праздникам. Особое значение имели «введенские ярмарки», где торговали санями и другими зимними принадлежностями.
Что можно и что нельзя делать в этот день.
Праздник Введения во храм приходится на период Рождественского поста, который продолжается до 6 января. Однако в сам день празднования церковный устав предусматривает значительные послабления, создавая баланс между духовной радостью и аскетической практикой.
Что можно делать в праздник Введения.
* Посетить богослужение, это главное для верующего в любой великий праздник.
Что нежелательно делать.
* Затевать генеральную уборку, стирку, ремонт и другие трудоемкие бытовые дела, которые можно отложить.
Главное в этот день — сохранить его светлую, торжественную атмосферу, сочетая молитву, радость общения с близкими и добрые дела, подражая той чистоте и посвящению, которые явила Богородица, входя в храм, подчеркнул священник.
О чем просят Богородицу в этот день. Молитва.
В праздник Введения во храм у нас есть особая возможность обратиться к Пресвятой Богородице с самыми сокровенными просьбами.
О помощи в воспитании детей. Сама пройдя путь от ребенка, посвященного Богу, Богородица с особым пониманием относится к родительским тревогам. Ей молятся о даровании мудрости в воспитании, о защите детей от соблазнов и о том, чтобы они нашли свой верный путь в жизни.
Об укреплении в вере и чистоте. Мария с детства всей душой устремилась к Богу. Ей молятся о том, чтобы и в нашей жизни вера была не формальной, а живой и горячей, чтобы хватило сил хранить душевную чистоту среди жизненных бурь.
О вразумлении и правильном выборе. Решение родителей привести дочь в храм и ее собственный шаг определили будущее. Богородице можно молиться, когда стоишь на распутье в работе, семейных делах или личной жизни и не знаешь, какую дорогу выбрать.
Об устройстве семейной жизни. Хотя Богородица и жила при храме, ее судьба стала основой для Святого Семейства. К ней обращаются с молитвой о даровании благочестивого супруга, о мире и согласии в семье.
Событие праздника напоминает верующим, что такое храм в православии. Для Богородицы храм стал домом, где она возрастала в любви к Богу. Так и для нас храм — это не просто здание, а духовный дом, где душа находит покой, укрепляется в таинствах и учится настоящей молитве.
В этот день особенно уместно прочитать молитву на Введение во храм, обращенную к Богородице.
Обращаясь к Богородице в этот праздник, верующие помнят, что Она слышит каждое искреннее слово и, как любящая Мать, ходатайствует за них перед Богом.
«Этот праздник — еще одно прославление Богородицы как нашей любящей Матери и Заступницы. Она как усердная ходатаица передает наши молитвы своему Сыну, Иисусу Христу. Мы просим ее помочь нам в молитве — и она молится вместе с нами», — заключил священник Николай Конюхов.